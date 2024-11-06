Гендиректор «Динамо» высказался о низкой посещаемости в матче «Локомотивом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о низкой посещаемости в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

— На кубковый матч с «Локомотивом», где нет Fan ID, пришло не так много фанатов «Динамо». Удивило?

— Мы сожалеем об этом. Действительно, выступление команды в том числе влияет на посещаемость. А также погода и позднее начало матча, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» состоялся накануне, 5 ноября. Столичное дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу в игре со счётом 2:1.