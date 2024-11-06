Футболистов и гендиректора «Спартака» внесли в базу «Миротворец»

Футболисты московского «Спартака» и гендиректор команды Олег Малышев попали в базу «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

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Причиной стало участие игроков в акции, в рамках которой футболистов на матч с московским ЦСКА 25 апреля этого года выводили дети ветеранов СВО. В список попали 11 человек из стартового состава красно-белых, включая Александра Соболева, который сейчас играет за «Зенит». Малышев попал в базу как один из организаторов акции.

В базе также оказались игроки ЦСКА, вышедшие на тот матч в стартовом составе. Ранее в «Миротворец» попали игроки красно-синих, выходившие на игру 14 сентября этого года против «Зенита».

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