Бывший российский футболист, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о борьбе за чемпионский титул в РПЛ в нынешнем сезоне.

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— «Краснодар» продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?

— Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.

— Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?

— Если «Зенит» сделает всё правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу, — приводят слова Аршавина «Известия».

Напомним, после 14 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Зенит» располагается на втором месте, отставая от лидирующих «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (31 очко).