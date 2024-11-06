Шнякин отреагировал на скандальные слова Дзюбы

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил высказывания нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об уходе спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Ранее Дзюба сказал, что Корниленко «получил всё, что заслужил».

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