Карпин объяснил, почему игроки приезжают из Европы на товарищеские матчи сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему игроки приезжают из Европы на товарищеские матчи национальной команды.
«Зачем молодой российский футболист приезжает из европейского клуба в сборную России на товарищеские матчи? Потому что он этого хочет. Сборная — это показатель. Неважно, кто где и с кем играет, там всё равно собираются лучшие футболисты страны. Товарищеские игры всегда были, есть и будут. Между официальными играми проводят именно такие встречи. Всегда было так, что к официальным встречам готовились в товарищеских. Могу сказать, что в настоящий момент мы готовимся к официальным, только пока не знаем, когда они будут», — сказал Карпин в эфире «Русского радио».
Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).