Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему игроки приезжают из Европы на товарищеские матчи национальной команды.

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«Зачем молодой российский футболист приезжает из европейского клуба в сборную России на товарищеские матчи? Потому что он этого хочет. Сборная — это показатель. Неважно, кто где и с кем играет, там всё равно собираются лучшие футболисты страны. Товарищеские игры всегда были, есть и будут. Между официальными играми проводят именно такие встречи. Всегда было так, что к официальным встречам готовились в товарищеских. Могу сказать, что в настоящий момент мы готовимся к официальным, только пока не знаем, когда они будут», — сказал Карпин в эфире «Русского радио».

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).