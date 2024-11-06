Тренер «Динамо» объяснил, зачем проматерился после матча с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после первого матча плей-офф Кубка России против «Локомотива» заявил, что не будет публично извиняться за нецензурное слово, сказанное на послематчевой пресс-конференции по итогам игры с «Ростовом». Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Я никого не обижал. Я не обидел ни другую команду, ни болельщиков, никого. Я высказался о своей команде и о своих игроках. Я свободный человек и могу высказываться как хочу. Поэтому извиняться не за что», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счетом 2:1. «Железнодорожники» открыли счет в поединке, на 26-й минуте отличился Сесар Монтес. Через две минуты Эль-Мехди Маухуб сравнял счет. Победный для «Локомотива» гол оформил Сергей Пиняев на 53-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Владимир Москалев.