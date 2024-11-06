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Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России («Мутко против»)

Артем Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России.

Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России
© Sports.ru

Обсуждение возможности проведения такой игры уже началось, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Когда именно может состояться прощальный матч форварда «Акрона» за национальную команду, неизвестно.

36-летний Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за сборную России – по 30.

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