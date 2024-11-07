Мбаппе недоволен своей позицией в «Реале»

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает, что его используют на неудобной для него позиции. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, французу не нравится, что он играет в роли центрального нападающего в тактических схемах тренера «сливочных» Карло Анчелотти. Отмечается, что футболист уверен, что принесёт больше пользы и будет забивать больше голов, если его будут использовать на флангах атаки.

Напомним, Мбаппе перешёл в состав «Реала» перед началом текущего сезона. За 15 игр француз успел забить восемь голов и сделать две результативные передачи.