Дзюба ответил, поехал бы в сборную на матч с Брунеем

Дзюба поехал бы в сборную на матч с Брунеем: «Я не в том положении, чтобы выпендриваться. Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол»
Артем Дзюба хотел бы получить вызов в сборную России.
36-летний нападающий делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду – по 30.
– Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной.
– Представим, что нет вариантов и тебя вызывают на матч с тем же Брунеем. Поедешь?
– Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную – это действительно огромная честь.
Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной, – сказал форвард «Акрона».
В ноябре команда Валерия Карпина встретится с командами Сирии и Брунея.
Дзюба поехал бы в сборную на матч с Брунеем: «Я не в том положении, чтобы выпендриваться. Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол»
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