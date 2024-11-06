Тренера «Спартака» Станковича обвинили в нестабильности команды

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин выразил мнение, что главный тренер команды Деян Станкович не справляется со своими обязанностями, из-за чего на первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» футболисты вышли психологически неподготовленными. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, до конца этого чемпионата данный тренер не доработает. Он каждый раз ставит в состав футболистов, которых он имеет полное право считать лучшими для конкретного матча. Но мы видим, что есть нестабильность. Это все только от тренера», — заявил он.

5 ноября «Спартак» проиграл «Ростову». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

До этого, в матче 14-го тура Российской премьер-лиги, который состоялся 2 ноября, «Спартак» одолел столичный ЦСКА. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина. «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.