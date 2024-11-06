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Экс-гендиректор "Спартака" Заварзин: видим нестабильность, это от тренера

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин выразил мнение, что главный тренер команды Деян Станкович не справляется со своими обязанностями, из-за чего на первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» футболисты вышли психологически неподготовленными. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тренера «Спартака» Станковича обвинили в нестабильности команды
© РИА Новости
«Думаю, до конца этого чемпионата данный тренер не доработает. Он каждый раз ставит в состав футболистов, которых он имеет полное право считать лучшими для конкретного матча. Но мы видим, что есть нестабильность. Это все только от тренера», — заявил он.

5 ноября «Спартак» проиграл «Ростову». Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

До этого, в матче 14-го тура Российской премьер-лиги, который состоялся 2 ноября, «Спартак» одолел столичный ЦСКА. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина. «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

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Юрий Заварзин
Деян Станкович
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