Гвардиола высказался о матчах «Манчестер Сити» с «МЮ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает невозможным матчи с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Специалист высказал это мнение в контексте назначения на должность главного тренера манкунианцев Рубена Аморима.

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«Мы встретимся с ними дважды в Премьер-лиге и, возможно, в Кубке Англии. В Лиге чемпионов это невозможно», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Спортингу» (1:4) под руководством Рубена Аморима в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Аморим покинет свой пост в воскресенье, 10 ноября, и официально перейдёт в «Манчестер Юнайтед».