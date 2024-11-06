Карпин: на Евро-2024 сборная России не ударила бы в грязь лицом

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин считает, что национальная команда смогла бы отобраться на чемпионат Европы — 2024, который прошёл прошлым летом в Германии. Победителем турнира стала сборная Испании.

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«Если бы нас допустили до международных соревнований, то думаю, что эта сборная России смогла бы отобраться на Евро-2024. Что было бы там, уже другой вопрос. Но, как мне кажется, мы уж точно не ударили в грязь лицом», — завил Карпин в эфире «Русского радио».

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).