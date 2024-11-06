Эвра объяснил, как Гвардиола «убил футбол»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола «убил футбол».

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Несмотря на все регалии Гвардиолы, Эвра считает, что его влияние на футбольную культуру было негативным.

«Я думаю, что Гвардиола — один из лучших менеджеров, но он убил игру… Все хотят играть как Гвардиола… Теперь все хотят играть потрясающе. Это тики-така, только Гвардиола умеет это делать. Почему все копируют Гвардиолу? У нас нет креативности. У нас больше нет гениальности. Вы больше никогда не увидите такого игрока, как Роналдиньо или [Эден] Азар. Потому что, эти тренеры будут говорить молодому игроку: «Если ты не отдашь пас, я посажу тебя на скамейку запасных», — приводит слова Эвра Give me Sport.

Эвра выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. За этот период «красные дьяволы» пять раз выиграли чемпионат Англии.