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Представитель Батракова опроверг информацию о договоренности с «Локо» по новому контракту

Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, опроверг информацию о договорённости с железнодорожниками по новому контракту

Представитель Батракова опроверг информацию о договоренности с «Локомотивом»
© РИА Новости

«10 дней назад у меня была встреча с гендиректором клуба Владимиром Леонченко. На ней я предложил продлить контракт Алексея и пересмотреть условия. Леонченко сказал, что это хорошая идея, которую надо обсудить. Но с того момента мы не получили никакой обратной связи и предложений. Поэтому пока говорить о новом контракте не приходится», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Футбол
Алексей Батраков
Владимир Леонченко
Андрей Панков
Владимир Кузьмичев
Локомотив