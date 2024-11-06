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Деменко оценил, как смена тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко оценил, как смена главного тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед».

Деменко оценил, как смена тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед»
© globallookpress.com

В конце октября «МЮ» уволил голландца Эрика тен Хага, а 11 ноября объявил о назначении Рубена Аморима, который работал в лиссабонском «Спортинге».

— Хуже точно не будет. Когда приходит новый тренер, большая часть футболистов понимает все эти моменты, что происходит в команде. Те игроки, которые не попадали в состав, не получалась игра, в такой момент это их шанс, — сказал Деменко корреспонденту Vprognoze.ru.
Футбол
Рубен Аморим
Максим Деменко
Манчестер Юнайтед
Спартак