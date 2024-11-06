Деменко оценил, как смена тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко оценил, как смена главного тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед».
В конце октября «МЮ» уволил голландца Эрика тен Хага, а 11 ноября объявил о назначении Рубена Аморима, который работал в лиссабонском «Спортинге».
— Хуже точно не будет. Когда приходит новый тренер, большая часть футболистов понимает все эти моменты, что происходит в команде. Те игроки, которые не попадали в состав, не получалась игра, в такой момент это их шанс, — сказал Деменко корреспонденту Vprognoze.ru.
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