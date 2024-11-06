Деменко оценил, как смена тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко оценил, как смена главного тренера повлияет на «Манчестер Юнайтед».

В конце октября «МЮ» уволил голландца Эрика тен Хага, а 11 ноября объявил о назначении Рубена Аморима, который работал в лиссабонском «Спортинге».