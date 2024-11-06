Пименов: до нового года «Локомотиву» хватит сил, чтобы держать высокий уровень

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре железнодорожников в нынешнем сезоне.

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«До нового года «Локомотиву» однозначно хватит сил, чтобы держать такой высокий уровень. После зимней паузы ко многим командам возникнет вопрос. Будем смотреть. Перерыв в 20 дней — серьёзный момент. За это время команды поменяются», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 14 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Факелом» на домашней арене.