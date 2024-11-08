Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков назвал причину провала просмотра в московском «Спартаке» в 2003 году. Его слова приводит «Чемпионат».

«В междусобойчике первой и второй команд в манеже "Спартака" забил мяч и неплохо себя проявил. А мне потом сказали, что у меня нет загранпаспорта», — рассказал Жирков.

Экс-игрок предположил, что спартаковцы просто не захотели заморачиваться с его проблемой.

Ранее Жирков рассказал о сложностях общения с молодыми людьми. Экс-футболист признал, что вообще не понимает молодежь, потому что у нее абсолютно другое общение и интересы.

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки». Он также выступал за «Зенит», ЦСКА, английский «Челси», «Анжи» и «Динамо».