Стало известно, кто входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Специализированный сайт Spotrac опубликовал годовые зарплаты игроков английской Премьер-лиги.

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Самым высокооплачиваемым игроком является бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, зарабатывающий в год € 24,79 млн, при этом его контракт с действующим клубом заканчивается в конце текущего сезона. Игроку сейчас 34 года и, вероятно, сумма будет пересмотрена.

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд несколько отстаёт от Кевин Де Брёйне с зарплатой в € 23,24 млн.

Бразилец Каземиро, выступающий в «Манчестер Юнайтед» и египтянин Салах из «Ливерпуля» получают по € 21,69 млн.

Замыкает первую пятёрку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ Рахим Стерлинг, находящийся в аренде в лондонском «Арсенале» с начала текущего сезона. Несмотря на то, что его зарплата составляет € 20,14 млн, значительная часть этой суммы уходит на «Стэмфорд Бридж». Контракт с «Челси» был подписан в 2022 году сроком на 5 лет. В аренде у «канониров» Стерлинг будет находится до конца сезона 2024/2025.

1. Де Брёйне («Манчестер Сити») — € 24,79 млн;

2. Холанд («Манчестер Сити») — € 23,24 млн;

3-4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — € 21,69 млн;

3-4.Салах («Ливерпуль») — € 21,69 млн;

5. Стерлинг («Челси»/«Арсенал») = € 20,14 млн;

6-8. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — € 18,59 млн;

6-8. Джек Грилиш («Манчестер Сити») — € 18,59 млн;

6-8. Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 18,59 млн;

9. Хаверц («Арсенал») — € 17,35 млн;

10. Габриэл Жезус («Арсенал») — € 16,42 млн.