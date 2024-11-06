Игрок «Зенита» назвал «Спартак» самым популярным клубом России

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, в текущем сезоне выступающий за «Ростов» на правах аренды, назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

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«Наверное, пока «Спартак» остается самым популярным клубом России. Даже в Первой лиге на «Спартак-2» много людей приходило, когда я там играл», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019-го года, завоевал 4 чемпионских титула. Полузащитник проводит в аренде 2-й сезон. В РПЛ-24/25 провел 10 матчей и отдал голевую передачу.

На счету Сутормина 3 матча за сборную России и гол в ворота Кипра.

«Спартак» идет на 5-м месте в таблице РПЛ с 25-ю очками.