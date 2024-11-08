Сутормин: «Спартак» не дотягивает до уровня команд, которые в лидерах

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды в «Ростове», высказался о московском «Спартаке».

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«Все хотят обыграть «Спартак», на них по-особенному настраиваются — так всегда было. Каждый их матч в плане борьбы и накала — тяжёлый. Я не считаю, что «Спартак» — середняк, надо понимать, что у них происходят смены тренеров, а это влияет на команду. Они всё равно довольно неплохой футбол показывают. Сравнение с «Зенитом»? Они чемпионы, а «Спартак» нет. Это уже о чём-то говорит. Таблица показывает, что «Спартак» не дотягивает до уровня команд, которые в лидерах», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге занимает «Краснодар», набравший 36 очков по результатам 14 матчей. Второе место занимает «Зенит», отставая от «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». «Спартак» находится на пятой строчке (25 очков).