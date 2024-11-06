«Реал» рассматривает увольнение Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен в случае не исправления ситуации в клубе. «Сливочные» проиграли дома «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3). Об этом сообщает Relevo.

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В планы руководства мадридского «Реала» не входило увольнять Анчелотти в середине сезона, но результаты не устраивают руководство клуба. Официальные источники в мадридской команде не исключают, что Анчелотти может быть уволен, если клуб не начнёт побеждать в ближайших матчах.

Анчелотти тренировал мадридский с 2013 по 2015 год и вернулся в клуб в 2021 году. За три года он дважды выигрывал чемпионат Испании, брал Кубок Испании, дважды побеждал в Лиге чемпионов, в 2022 году выиграл в клубном чемпионате мира и дважды побеждал в Суперкубке УЕФА.