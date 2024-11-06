В «Урале» прокомментировали назначение Шатова на пост главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Олега Шатова на пост главного тренера команды. Сегодня, 6 ноября, было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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«Олег Шатов назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега всё получится! Олег официально завершил игровую карьеру и сейчас сосредоточен исключительно на тренерстве», — приводит слова Иванова Sport24.

После 17 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Урал» набрал 27 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находитсят московское «Торпедо», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.