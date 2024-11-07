$98.07-0.15105.57-0.14
Войти в почту

Объявлен итоговый состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) был опубликован итоговый состав национальной команды, который примет участие в учебно-тренировочном сборе в Краснодаре (10 ноября). В его рамках сборная проведёт два товарищеских матча. 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем, 19 ноября в Волгограде состоится игра со сборной Сирии.

Объявлен итоговый состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
© Чемпионат.com

В итоговый состав команды вызваны 29 футболистов:

Вратари:

Александр Максименко («Спартак», Москва), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники:

Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники:

Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

Нападающие:

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).

Футбол
Станислав Агкацев
Тамерлан Мусаев
Артем Карпукас
Данил Глебов
Константин Тюкавин
Илья Самошников
Никита Кривцов
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Лечи Садулаев
Алексей Батраков
Данил Пруцев
Арсен Адамов
Игорь Дивеев
Александр Солдатенков
Федор Чалов
Илья Лантратов
Александр Максименко
Андрей Мостовой
Евгений Морозов
Максим Осипенко
Дмитрий Баринов
Даниил Фомин
Иван Обляков
Вячеслав Караваев
Данил Круговой
Алексей Миранчук
Александр Черников
Валерий Карпин
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов
Динамо
РФС
Зенит
Спартак