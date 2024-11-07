Семак отреагировал на то, что Дуглас Сантос перестал считаться легионером

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что потеря статуса легионера у защитника Дугласа Сантоса стала плюсом для команды, это поможет делать меньше замен, чтобы соблюдать лимит на иностранных футболистов.

© Матч ТВ

В октябре президент РФ Владимир Путин предоставил бразильцу Дугласу Сантосу российское гражданство. Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка страны, дважды завоевал Кубок России.

— Вчера клуб сообщил, что Дуглас Сантос больше не является легионером. Добавляет ли это вариативности в плане стартового состава?

— На сегодня у нас в любом случае в этом плане все в порядке. Что касается решения по Дугласу Сантосу, в какой‑то степени это нам поможет — меньше перестановок или двойных замен, которые нужны для соблюдения лимита. Для нас это плюс, — передает слова Семака корреспондент «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча 15‑го тура МИР РПЛ «Ахмат» — «Зенит» смотрите 10 ноября с 17:20 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР. Также за ходом встречи можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.