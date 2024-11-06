ФИФА одобрила смену спортивного гражданства защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу

Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос перестанет считаться легионером в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), так как Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила игроку смену спортивного гражданства. Об этом сообщила пресс-служба команды.

21 октября президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил гражданство страны Сантосу. 25 октября футболист получил российский паспорт.

"ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока. Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от Российского футбольного союза - с этого момента Дуглас Сантос не считается легионером", - говорится в сообщении.

Сантосу 30 лет, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 200 матчей в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 33 голевые передачи.

Ранее Сантос выступал за бразильские "Наутико" и "Атлетико Минейро", испанскую "Гранаду" и итальянский "Удинезе". В составе "Атлетико Минейро" он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух главных клубных турниров континента - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В составе сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом в 2016 году.