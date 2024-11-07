Ерохин заявил, что Сантос может объясняться на русском языке в бытовых вопросах

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о том, что бразильский защитник Дуглас Сантос больше не считается легионером в РПЛ.

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«Это его желание, и для клуба плюс. Думаю, что в данной ситуации все выиграют. Понимает все футбольные термины. Может объясниться на русском в каких-то бытовых вопросах. Он долго в России, поэтому основные фразы знает. Будет совершенствоваться», — приводит слова Ерохина «Спорт-Экспресс».

21 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении Сантосу гражданства России. 6 ноября ФИФА одобрила смену спортивного гражданства, благодаря чему Дуглас больше не считается легионером в чемпионате России. По действующим правилам, в РПЛ на поле за команду должны выходить три россиянина.

В 18 матчах этого сезона Сантос сделал три голевые передачи и заработал одну желтую карточку. Контракт 30-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.