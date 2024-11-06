«Шахтер» обыграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались украинский «Шахтёр» и швейцарский «Янг Бойз». Команды играли на нейтральном стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала израильская бригада арбитров, которую возглавил Орель Гринфилд (Израиль). «Шахтёр» обыграл «Янг Бойз» со счётом 2:1.

На 27-й минуте полузащитник «Янг Бойза» Кастриот Имери открыл счёт. Ответный мяч «Шахтёра» спустя четыре минуты забил нападающий Александр Зубков. Победный мяч украинской команды оформил хавбек Георгий Судаков.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.