«Астон Вилла» потерпела первое поражение в общем этапе ЛЧ

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслуживала израильская бригада арбитров, которую возглавил Орель Гринфилд (Израиль). «Брюгге» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил игрок «Брюгге» Ханс Ванакен с пенальти.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.