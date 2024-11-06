Футболисты "Зенита" разгромили "Ахмат"

Петербургский "Зенит" со счетом 3:0 победил грозненский "Ахмат" в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 20 570 зрителей.

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Забитыми мячами отметились Клаудиньо (20-я минута), Матео Кассьерра (53) и Александр Соболев (90+1). Для Клаудиньо этот гол стал первым в текущем сезоне, за "Зенит" полузащитник принял участие в 16 матчах различных турниров.

"Зенит" на групповом этапе одержал пять побед из шести возможных и стал победителем квартета D. "Ахмат" выиграл три матча и занял второе место в группе C, грозненцев опередил московский ЦСКА.

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим победителем Кубка России является "Зенит", который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является московский "Локомотив", в его активе девять трофеев.