Футболист сборной России готов к снижению зарплаты ради переезда в Европу

Футболист сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев заявил о готовности к снижению зарплаты ради переезда в клуб из Европы. Об этом сообщает Sport 24.

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«Если заработок в Европе будет сопоставим моему уровню игры и позволит спокойно жить, продолжая содержать свою семью, понижение в зарплате не будет проблемой», — заявил Пиняев.

Он также добавил, что поедет только в тот клуб, который будет на него рассчитывать и видеть в нем проект.

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Ранее 20-летний футболист объяснил, почему хочет поехать в европейский чемпионат.

«Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду и у меня не получится, нежели я буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом попробовать себя на другом уровне», — отметил спортсмен.

Пиняев — воспитанник саратовского футбола, с 2017 года он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». За «Локомотив» 19-летний футболист выступает с января 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.