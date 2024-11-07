КДК РФС отказал «Спартаку» в отмене красной карточки Руслана Литвинова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отказал «Спартаку» в отмене красной карточки Руслану Литвинову за участие в потасовке во время матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

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