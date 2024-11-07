Слушание по делу о разделе имущества Нигматуллина и его экс-супруги перенесено

Заседание по делу о разделе имущества экс‑голкипера сборной России по футболу Руслана Нигматуллина и его бывшей жены Елены перенесено на 26 декабря, сообщает корреспондент «Матч ТВ».

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Заседание в Преображенском суде было назначено на 7 ноября, однако было отложено из‑за истребования доказательств. Ранее рассмотрение дела также переносилось с октября на текущий месяц.

— Решение не было принято. Очень хотелось бы этого, но пока нет. Весь процесс длится уже полгода. Сегодня был принят мой очередной иск, а следующие судебные разбирательства будут через полтора месяца — 26 декабря, — заявил Нигматуллин «Матч ТВ».

Экс‑голкипер обвинил бывшую жену в том, что она незаконно завладела совместными квартирами в Москве и Майами общей стоимостью 200 миллионов рублей.

Нигматуллин был в браке с 1996 по сентябрь 2023 год, у пары родились два сына — Руслан и Марсель.

В России Нигматуллин выступал за московский «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. В Италии голкипер успел поиграть за «Салернитану» и «Верону». Вратарь завершил карьеру в 2009 году когда был футболистом израильского «Маккаби Ахи».