«Спортинг» может продать Дьокереша дешевле суммы отступных

«Спортинг» может продать Виктора Дьокереша дешевле суммы отступных.

© Sports.ru

26-летний нападающий забил 23 гола в 17 матчах за португальский клуб в текущем сезоне. Его контракт рассчитан до 2028 года.

Сумма отступных шведского футболиста составляет 100 миллионов евро (83 миллиона фунтов). The Telegraph пишет, что «Спортинг» готов продать его следующим летом дешевле – за 63 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что за футболистом следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Милан».