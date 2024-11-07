«Спортинг» может продать Дьокереша дешевле суммы отступных

«Спортинг» готов продать Дьокереша летом за 63 млн фунтов при отступных в 83 млн. Форвард интересен «Сити», «Ливерпулю», «Челси» и «Милану» (The Telegraph)
«Спортинг» может продать Виктора Дьокереша дешевле суммы отступных.
26-летний нападающий забил 23 гола в 17 матчах за португальский клуб в текущем сезоне. Его контракт рассчитан до 2028 года.
Сумма отступных шведского футболиста составляет 100 миллионов евро (83 миллиона фунтов). The Telegraph пишет, что «Спортинг» готов продать его следующим летом дешевле – за 63 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что за футболистом следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Милан».
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