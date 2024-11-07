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Вальверде удивлен словами Анчелотти о том, что в матче с «Миланом» его заменили из-за проблем со спиной. У хавбека их нет (COPE)

Федерико Вальверде удивили слова Карло Анчелотти о его проблемах.

Вальверде удивили слова Анчелотти о его проблемах
© Sports.ru

«Реал» проиграл «Милану» (1:3) в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В перерыве Вальверде был заменен. Главный тренер «Мадрида» объяснил замену дискомфортом в спине у полузащитника.

Как утверждает COPE, у Вальверде нет проблем со спиной, уругваец в порядке. Он удивлен словами Анчелотти, а также новостями о проблемах со здоровьем.

Кроме того, замену Вальверде раскритиковала его девушка Мина Бонино в X, хотя через несколько минут она заявила, что ее аккаунт был взломан.

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