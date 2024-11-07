Анри о «новой эре» в «Барселоне»: «Не думаю, что ее начал Флик. Он продолжает то, что делал Хави, который дал шанс Кубарси и Ямалю»
Тьерри Анри считает, что «новая эра» в «Барселоне» началась еще при Хави.
Каталонский клуб разгромил «Црвену Звезду» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:2). Анализируя выступления молодых игроков «блауграны» в этом сезоне, экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил надежду, что у команды началась новая эра.
«Я не думаю, что эту эру начал Флик. Это сделал Хави. Флик продолжает то, что делал Хави, который дал шанс Кубарси и Ламину [Ямалю]... Именно Хави привел туда многих игроков. Хави ушел, а Флик пришел, но я думаю, что за те два года, что они играли при Эрнандесе, они больше узнали о своем характере и о том, что им нужно делать, особенно учитывая то, каким сложным выдался предыдущий сезон. Эта команда прямо сейчас должна рассматриваться как один из фаворитов на победу [в Лиге чемпионов], и, возможно, им также придется проиграть в полуфинале, проиграть в четвертьфинале, чтобы понять, насколько будет сложно [выиграть турнир]. Но я думаю, они справятся», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.
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Анри о «новой эре» в «Барселоне»: «Не думаю, что ее начал Флик. Он продолжает то, что делал Хави, который дал шанс Кубарси и Ямалю»
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