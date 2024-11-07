Смородская: €22 млн — неадекватная цена за Пиняева

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на рейтинг CIES с самыми дорогими игроками до 21 года в Европе. В этот список вошёл и Сергей Пиняев из «Локомотива». Стоимость 20-летнего россиянина оценена в € 22,3 млн. Смородская считает эту сумму «неадекватной». Она считает, что реальный ценник Пиняева — € 5 млн.

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