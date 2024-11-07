В ЦСКА высказались о решении КДК РФС дисквалифицировать Рошу на три игры
Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать защитника армейцев Виллиана Рошу на три игры за драку в дерби со «Спартаком».
«Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции. В свою очередь Виллиан, как и говорил уже ранее, раскаивается за свою несдержанность и принес извинения как судейской бригаде, так и команде и болельщикам. И тем не менее в текущей ситуации мы рады, что Виллиан все-таки сможет помочь команде в уходящем календарном году не только в Кубке России, но и в РПЛ", — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.