ЦСКА может оспорить дисквалификацию Роши

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА может оспорить дисквалификацию защитника Виллиана Роши.

© ПФК ЦСКА

В четверг КДК РФС дисквалифицировал Рошу на три игры по итогам матча со «Спартаком». Полузащитник «красно‑белых» Руслан Литвинов дисквалифицирован на два матча.

— Удаление Роши можно оспорить, Литвинова — нет, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

В субботу «Спартак» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой были удалены Роша за удар рукой в голову сопернику и Литвинов за захват соперника рукой в лицо.

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