$98.22+0.17105.71-1.18
Войти в почту

ЦСКА может оспорить дисквалификацию Роши, сообщил глава КДК РФС Григорьянц

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА может оспорить дисквалификацию защитника Виллиана Роши.

ЦСКА может оспорить дисквалификацию Роши
© ПФК ЦСКА

В четверг КДК РФС дисквалифицировал Рошу на три игры по итогам матча со «Спартаком». Полузащитник «красно‑белых» Руслан Литвинов дисквалифицирован на два матча.

— Удаление Роши можно оспорить, Литвинова — нет, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

В субботу «Спартак» в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой были удалены Роша за удар рукой в голову сопернику и Литвинов за захват соперника рукой в лицо.

Матчи МИР РПЛ и FONBET Кубка России в прямом эфире смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.