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Бонгонда объяснил, почему расстроился из-за ухода Джикии из «Спартака»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда высказался о том, что команду покинул бывший капитан Георгий Джикия. Защитник ушёл из московского клуба по истечении срока контракта прошлым летом. Позже на правах свободного агента он присоединился к подмосковным «Химкам». Стороны подписали контракт в последний день летнего трансферного окна.

Бонгонда объяснил, почему расстроился из-за ухода Джикии из «Спартака»
© Чемпионат.com

«Я был расстроен, что Джикия ушёл из «Спартака». Георгий был очень добр ко мне, когда я только перешёл в «Спартак», поэтому я всегда буду благодарен ему. Сейчас же я рад, что он всё-таки нашёл себе новую команду и будет играть в чемпионате России», — приводит слова Тео Бонгонда Legalbet.

Футбол
Георгий Джикия
Спартак