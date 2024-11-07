Бонгонда объяснил, почему расстроился из-за ухода Джикии из «Спартака»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда высказался о том, что команду покинул бывший капитан Георгий Джикия. Защитник ушёл из московского клуба по истечении срока контракта прошлым летом. Позже на правах свободного агента он присоединился к подмосковным «Химкам». Стороны подписали контракт в последний день летнего трансферного окна.

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