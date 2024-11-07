Бронзовый призер Евро-2008 назвал лучшего левого защитника РПЛ

Бронзовый призёр Евро-2008 Янбаев назвал лучшего левого защитника РПЛ
Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» Ренат Янбаев назвал лучшего левого защитника в Российской Премьер-Лиге прямо здесь и сейчас.
— Кто сейчас лучший левый защитник РПЛ?
— По мне, Дуглас Сантос. На протяжении долгого времени он держит высокий уровень.
— Понимаешь, зачем ему российский паспорт оформили?
— Недавно читал об этом. Он за сборную теперь может играть?
— Да, но на Бруней не вызвали.
— Моё мнение: Дуглас на своей позиции №1 в РПЛ, а из русских ребят нравится, как выступает Круговой», — сказал Ренат Янбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.