17-летний талант «Барселоны» покинул поле с кровавым лицом

Глядя на такой заголовок, вы наверняка подумали про Ламина Ямаля. 17-летний форвард «Барсы» действительно стал настоящей звездой мирового уровня и, несмотря на свой юный возраст, уже входит в число самых обсуждаемых игроков. Однако в составе «Барсы» есть ещё один 17-летний талант, который тоже заслуживает внимания. Речь идёт про Пау Кубарси.

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Основной центральный защитник «Барсы» и сборной Испании пока не привлёк столько же внимания, как Ямаль, но его уровень игры в 17 лет впечатляет. Вероятно, уже совсем скоро о нём заговорят как о будущей звезде мирового футбола. Но сегодня речь пойдёт не о его талантах, а о том суровом испытании, которое он пережил на поле.

Инцидент произошёл в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды». В середине второго тайма Пау Кубарси вступил в борьбу за мяч с защитником сербской команды Урошем Спайичем, который некогда играл за «Краснодар». Однако борьба обернулась для Кубарси болезненным ударом – шипы бутс соперника оставили на его щеке глубокий порез, который сразу начал кровоточить. Кровь, заливающая лицо, заставила болельщиков вздрогнуть.

Несмотря на серьёзность ситуации, Кубарси изначально постарался показать, что с ним всё в порядке. Врачи «Барсы» оперативно вмешались и приняли решение заменить игрока, чтобы оказать ему необходимую помощь за пределами поля. Кубарси был вынужден покинуть игру со льдом на лице, а в раздевалке ему наложили десять швов.

Фотография окровавленного лица Пау, опубликованная на страницах социальных сетей клуба, произвела сильное впечатление на поклонников. Юный защитник выглядел невозмутимо, что говорит о его стойкости и желании как можно скорее вернуться на поле.

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Однако в клубе не спешат с его возвращением, опасаясь, что швы могут разойтись в случае нового удара, будь то локоть соперника или мяч. Возможно, в ближайших матчах Кубарси выйдет на поле в защитной маске. Это распространённая практика среди футболистов, которым необходимо уберечь лицо от повторных травм.

Пока что участие Кубарси в предстоящем матче против «Реала Сосьедад» остаётся под вопросом. Каталонский клуб, наверняка, предпочтёт перестраховаться, чтобы молодой защитник успел полностью восстановиться. Несмотря на это, сам Пау, кажется, не слишком переживает из-за своей травмы. Он по-прежнему настроен выйти на поле, как только позволит здоровье. Возможно, его хладнокровие – ещё одна причина, по которой его так ценят тренеры и болельщики.