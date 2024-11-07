Игрок «Зенита» Караваев назвал заслуженной победу над «Ахматом» в Кубке России

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев заявил «Матч ТВ», что «сине‑бело‑голубые» контролировали ход встречи в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата» и заслуженно победили.

© ФК «Зенит»

Встреча прошла в среду в Санкт‑Петербурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Ответная игра пройдет 27 ноября в Грозном. 10 ноября «Ахмат» и «Зенит» встретятся в 15‑м туре МИР РПЛ.

— Считаю, что заслуженно выиграли. Контролировали ход встречи, за счет этого и результат получился именно такой. И неплохой задел перед ответным матчем. Но успокаиваться, конечно, не нужно. Результат хороший, но все еще впереди.

— Ответная игра на Кубок с «Ахматом» станет третьей с этим соперником в ноябре. Уже устанете друг от друга?

— Это будет уже после паузы в сезоне в конце ноября. Непривычнее, что в чемпионате с ними уже через три дня играть.

— Вы вышли на замену во втором тайме, после чего «Зенит» перестроился на игру в четыре защитника.

— Не скажу, что что‑то в нашей игре кардинально поменялось. При атаках играл в тройке, в обороне на своей позиции — правого защитника в четверке.

— Уходя на замену Александр Ерохин передал вам капитанскую повязку. Обговаривали этот момент заранее?

— Нет. Саша, насколько я понимаю, прикинул, кто провел больше всех игр за «Зенит» и поэтому передал повязку мне.

— Как сейчас чувствуете себя в плане физического состояния?

— Все нормально. В то же время у нас большая обойма игроков, поэтому сейчас кто‑то больше играет, кто‑то меньше. Никаких проблем, — сказал Караваев «Матч ТВ».

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