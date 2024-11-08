Оздоев попросил автограф у Пола Скоулза после матча Лиги Европы

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев попросил автограф у легендарного полузащитника сборной Англии Пола Скоулза. Это произошло после матча греческой команды с «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы. Игра состоялась 7 ноября и завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.

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Оздоев подбежал к Скоулзу, который находился на бровке и готовился к выходу в прямой эфир (Пол работает телеэкспертом). Магомед снял футболку и попросил британского экс-футболиста расписаться на ней. Этот момент также попал в эфир с матча.

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В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Будё-Глимт». Игра состоится 28 ноября. В свою очередь, ПАОК проведёт встречу с РФШ (28 ноября).