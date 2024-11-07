«Галатасарай» победил «Тоттенхэм» в матче Лиги Европы благодаря дублю Осимхена

Турецкий "Галатасарай" в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА выиграл у английского "Тоттенхэму" со счётом 3:2. Игра прошла в Стамбуле на стадионе "РАМС Парк". Счёт в матче на 6-й минуте открыл полузащитник хозяев Юнус Акгюн. Гости усилиями нападающего Уилла Лэнкшира отыгрались через 12 минут.

Еще до перерыва дубль успел оформить нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен (на 31 и 39 мин.). Отставание англичан в счёте на 69-й минуте сократил Доминик Соланке.

Таким образом, "Галатасарай" набрал 10 очков, в активе у "Тоттенхэма" осталось 9 очков.

В следующем туре "Галатасарай" 28 ноября на выезде сыграет против нидерландского "АЗ Алкмар", а "Тоттенхэм" у себя дома примет итальянскую "Рому".