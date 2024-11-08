Экс‑спортивный директор «Спартака» оценил дисквалификации Литвинова и Роши

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов заявил «Матч ТВ», что полузащитник «красно‑белых» Руслан Литвинов и защитник ЦСКА Виллиан Роша оба виноваты в моменте с потасовкой во время дерби.

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В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку» в 14‑м туре МИР РПЛ со счетом 0:2. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой были удалены защитник армейцев Роша за удар рукой в голову сопернику и полузащитник «красно‑белых» Литвинов за захват соперника рукой за лицо. В четверг КДК РФС дисквалифицировал бразильца на три матча РПЛ, россиянин пропустит две игры.

— Надо хорошо здесь вообще знать регламент. Я не могу вынести вердикт по этому вопросу. Виноваты оба. Больше или меньше, кто конкретно из них — это уже нюансы. Решала комиссия, профессионалы, которые там работают. По мне, дали по матчу за драку в дерби — и хватит. Но это по‑футбольному. А по рамкам закона… Если должно быть так, то так. Не могу сейчас сказать, что это неправильно. КДК со всех стороны просмотрел эти моменты: не могли же там сказать, что это черное, когда белое. Какой смысл больше дать матчей дисквалификации Литвинову или Роше? Что они наделали — то им и дали, — сказал Шикунов «Матч ТВ».

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