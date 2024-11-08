Легенда ЦСКА назвал себя «спартаковцем»

Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Жирков заявил, что в шутку иногда называет себя спартаковцем, передает «Чемпионат».

«Случись мой переход в «Спартак» в 2011-м, как бы отнеслась к этому общественность? Я же из тамбовского «Спартака». Некоторые меня спрашивают, а я отвечаю, что я являюсь спартаковцем. Иногда показываю в телефоне фотографии, где я в майке «Спартака», — сказал Жирков.

Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.