Президент Израиля о нападении на фанатов «Маккаби»: «Антисемитский погром в центре Амстердама. Это знак для любой страны, отстаивающей ценности свободы»
Президент Израиля высказался о нападении на фанатов «Маккаби» в Амстердаме.
После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
«Сегодня утром мы с ужасом наблюдали шокирующие изображения и видео, которые с 7 октября надеялись больше не увидеть: антисемитский погром, направленный против фанатов «Маккаби» Тель-Авив и граждан Израиля в самом центре Амстердама. Это серьезный инцидент, предупреждающий знак для любой страны, отстаивающей ценности свободы. Я полностью поддерживаю сотрудничество, которое в настоящее время осуществляется между правительствами, и верю, что власти Нидерландов будут действовать незамедлительно и предпримут все необходимые меры для защиты, определения местонахождения и спасения всех израильтян и евреев, подвергшихся нападению, а также для искоренения насилия в отношении евреев и израильских граждан всеми необходимыми средствами», – написал президент Израиля Ицхак Герцог.
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