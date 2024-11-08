Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита», «Динамо» и сборной России Юрий Жирков высказался о драке в дерби ЦСКА — «Спартак». Матч 14-го тура РПЛ завершился победой красно-белых (2:0).

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