62 человека задержаны из-за беспорядков после матча «Аякс» — «Маккаби»

Инцидент произошел в Амстердаме после игры между местным «Аяксом» и израильским «Маккаби» (0:5). Неизвестные люди в масках попытались напасть на израильских фанатов. Полиция Амстердама сообщила, что после массовых беспорядков было задержано 62 человека, ещё пять получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в страну направят дополнительные рейсы авиакомпании «Эль Аль», сообщает NOS.

Позднее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выступил с заявлением, где назвал неприемлемыми антисемитские нападения на израильских болельщиков.