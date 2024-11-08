Известный российский футболист Денис Глушаков объявил, что у него родился сын. Спортсмен в шутливой форме рассказал, что «охотился» за сыном каждые пять лет, но рождались только дочки. Также Глушаков пошутил, что у его сына нет шансов не связать свою жизнь с футболом.

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